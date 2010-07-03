WhatsApp запустил новую функцию

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WhatsApp начал тестировать новую функцию, с ее помощью можно будет ограничивать список лиц, которым разрешено добавить пользователя в групповой чат. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Обновление появилось в бета-версиях мессенджера 2.19.110.20 для операционной системы iOS и 2.19.298 – для Android.

Теперь владельцы смартфонов, скачавшие приложение, смогут выбрать, кто будет приглашать их в групповые чаты: все пользователи или только люди из списка их контактов.

Также нововведение WhatsApp позволит добавлять некоторых пользователей в черный список. Подключить функцию можно в разделе "Учетная запись " – "Безопасность" в настройках, где теперь появилось меню "Группы".

Ранее Роскачество включило WhatsApp в список самых популярных мобильных мессенджеров в России. Эксперты оценили приложения по 68 критериям, в числе лучших также оказались Viber, Skype и Threema.