Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram

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Мессенджер Telegram не запрещен в России, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Он уточнил, что сервис используют для управления сетевым проектом на базе российских университетов, передает ТАСС. Участвуют более 150 вузов.

По словам Пескова, в России никогда так быстро не развивались технологии фильтрации информации и обхода фильтров, как в ситуации с Telegram.

"В этом смысле на этой истории блокировки у нас выросло множество интересных решений, стартапов и исследований. Это такая, может быть, немного необычная польза, но она, безусловно, в этой истории есть", – заключил спецпредставитель.

Роскомнадзор приступил к массовым блокировкам IP-адресов в апреле 2018 года. Тогда Таганский суд запретил доступ к Telegram на территории России. Главной причиной претензий ФСБ к мессенджеру стал отказ предоставить ключи дешифрования сообщений пользователей.

В конце августа 2018-го Telegram согласился выдавать спецслужбам данные пользователей, подозреваемых в терроризме, по решению суда. Речь идет об IP-адресах и телефонных номерах.