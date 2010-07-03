Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:28

Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram

общество технологии

Фото: depositphotos/Mactrunk

Мессенджер Telegram не запрещен в России, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Он уточнил, что сервис используют для управления сетевым проектом на базе российских университетов, передает ТАСС. Участвуют более 150 вузов.

По словам Пескова, в России никогда так быстро не развивались технологии фильтрации информации и обхода фильтров, как в ситуации с Telegram.

"В этом смысле на этой истории блокировки у нас выросло множество интересных решений, стартапов и исследований. Это такая, может быть, немного необычная польза, но она, безусловно, в этой истории есть", – заключил спецпредставитель.

Роскомнадзор приступил к массовым блокировкам IP-адресов в апреле 2018 года. Тогда Таганский суд запретил доступ к Telegram на территории России. Главной причиной претензий ФСБ к мессенджеру стал отказ предоставить ключи дешифрования сообщений пользователей.

В конце августа 2018-го Telegram согласился выдавать спецслужбам данные пользователей, подозреваемых в терроризме, по решению суда. Речь идет об IP-адресах и телефонных номерах.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика