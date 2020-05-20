Мосгорсуд рассмотрит иск о блокировке YouTube в России 5 июня

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Мосгорсуд 5 июня рассмотрит иск российской компании "Онтаргет" о полной блокировке в России YouTube за нарушение авторских прав, сообщает ТАСС.

По данным СМИ, "Онтаргет" требует в суде защиты исключительных авторских прав из-за того, что несколько каналов на видеосервисе с целью обмана работодателей предлагают соискателям прохождение разработанных компанией тестов для персонала.

Два года назад Мосгорсуд удовлетворил иск "Онтаргет" к YouTube о блокировке нарушающих авторские права публикаций.

Ранее сообщалось, что популярные сервисы YouTube и "Яндекс. Видео" могут заблокировать в России из-за закона о пиратстве.

Угроза нависла над видеохостингами из-за нелегальной публикации аудиоверсии книги "Задача трех тел" писателя Лю Цысиня. Книжное издательство "Эксмо" подало в суд с требованием принять предварительные обеспечительные меры в отношении произведения.