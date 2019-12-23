В РФ могут попасть под запрет YouTube и "Яндекс.Видео" – СМИ

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Популярные сервисы YouTube и "Яндекс. Видео" могут заблокировать в России из-за закона о пиратстве, сообщает газета "Ведомости".
Угроза нависла над видеохостингами из-за нелегальной публикации аудиоверсии книги "Задача трех тел" писателя Лю Цысиня.
Книжное издательство "Эксмо" подало в суд с требованием принять предварительные обеспечительные меры в отношении произведения. Сперва суд отклонил жалобу за недостаточностью доказательств. Апелляционная же инстанция Мосгорсуда удовлетворила заявление издательства.
Теперь YouTube и "Яндекс" обязаны удалить нелегальные копии книги или попасть под блокировку в России.
Представители "Яндекса" не прокомментировали ситуацию, поскольку определение в компанию не поступало. Представитель Google, владеющей YouTube, не ответил на запрос.
Вечная блокировка является крайней мерой в борьбе с пиратскими сайтами. Если сайт не отвечает на жалобы правообладателя, то Мосгорсуд может вынести определение о предварительных обеспечительных мерах. Соответствующая интернет-страница попадает в реестр Роскомнадзора и блокируется до тех пор, пока пиратская копия не удаляется. Если правообладатель повторно найдет нелегальную копию контента на каком-то сайте, он может потребовать вечной блокировки всего ресурса.
1 мая Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Согласно закону, в случае угроз Рунету на территории страны Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования". Закон вступил в силу 1 ноября. Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 года. Внутренние сети без выхода в интернет не подпадают под действие закона.
После этого Дмитрий Медведев пообещал, что в России не будут блокировать доступ к видеохостингу YouTube в связи с принятием закона о суверенном интернете.
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