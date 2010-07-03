Медведев пообещал не закрывать доступ к YouTube

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В России не будут блокировать доступ к видеохостингу YouTube в связи с принятием закона о суверенном интернете. Об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами.

На соответствующий вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой премьер ответил, что планов таких нет.

"Ничего никто закрывать не собирается, YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube", – подчеркнул он.

1 мая Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Согласно закону, в случае угроз Рунету на территории страны Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования". Закон вступил в силу 1 ноября. Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 года. Внутренние сети без выхода в интернет не подпадают под действие закона.

Кроме того, предусмотрена возможность установки на сетях связи технических средств, которые будут определять источник передаваемого трафика.

Ранее в Минкомсвязи РФ назвали угрозы, при которых возможна изоляция Рунета. Во-первых, это угроза целостности. Во-вторых, это угроза устойчивости – в этом случае речь идет о природных или техногенных катастрофах. В-третьих, это угроза безопасности. Имеются в виду попытки взлома оборудования провайдеров. Управление Рунетом на себя будет брать Роскомнадзор в том случае, если вероятность угрозы определяется как высокая.

Эксперт в сфере информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ имени Баумана Виталий Вехов отметил, что закон способен в дальнейшем обезопасить персональные данные граждан. По его мнению, в современных реалиях уже не получится "отключить рубильник".

