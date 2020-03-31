В Госдуме предлагают на время замедлить работу некоторых иностранных сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин считает, что при самоизоляции россиян нужно предоставить приоритет по трафику для российских интернет-порталов. Парламентарий предложил замедлить работу некоторых зарубежных сервисов, передает РИА Новости.
По его словам, ограничения не коснутся сетевых ресурсов, работающих в соответствии с законодательством страны. Предложение было направлено в Минкомсвязи и ФАС. При этом Горелкин обратил внимание, что Telegram, Facebook и Twitter не открыли в РФ полноценных представительств.
"Это вовсе не означает их блокировку... но в случае серьезной перегрузки каналов Рунета эти ресурсы, возможно, в период карантина могут работать у нас медленнее", – подчеркивает депутат.
Так, целесообразным решением, по утверждению члена комитета Госдумы по информационной политике, станет выделение части интернет-ресурсов и предоставление им приоритета в передаче по каналам связи.
С реализацией данного решения будет поддерживаться отечественный IT-сектор, отмечается в документе.
По данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса.
Ранее стало известно, что законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина принят в первом чтении.
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