В ленте Facebook разрешат регулировать количество политической рекламы

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Компания Facebook предоставит пользователям одноименной социальной сети возможность регулировать количество демонстрируемой политической рекламы. Аналогичное нововведение затронет и Instagram. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы часто слышим от пользователей Facebook и Instagram просьбу видеть меньше политической и социальной рекламы. В связи с этим мы планируем добавить новую функцию", – заявили в пресс-службе компании.

Опция для удобства пользователей будет, предположительно, введена к лету 2020 года. В ноябре того же года состоятся президентские выборы в США. Глава и основатель Facebook Марк Цукерберг при этом отметил, что полностью исключать политическую рекламу на платформе не будут, так как это "важный элемент огласки".

Ранее Facebook и одноименная социальная сеть оказались в центре скандала, который разразился в марте 2018 года. Газета New York Times тогда сообщила, что британская компания Cambridge Analytica использовала личные сведения десятков миллионов пользователей портала для таргетированной политической рекламы.

В октябре сообщалось, что платформа микроблогов Twitter полностью откажется от размещения любой политической рекламы. Изменения вступили в силу с 22 ноября 2019 года.

