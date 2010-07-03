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Москва 24

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13:56

В Кремле оценили сообщения о вмешательстве Facebook в выборы

политика общество технологии

13:56

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Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на справедливое расследование комиссии Госдумы возможного вмешательства сервисов Google и Facebook в российские выборы.

Он отметил, что комиссия специально создана, чтобы такие вопросы рассматривались профессионально.

"Мы надеемся, что будет абсолютно непредвзятое рассмотрение этого вопроса, со всеми нюансами и аспектами. Комиссия специально для этого и создана, чтобы профессионально такие вопросы рассматривать, они актуальны, важны, дождемся выводов комиссии", – сказал Песков в комментарии "Интерфаксу".

Ранее сообщалось, что в Единый день голосования в России было возбуждено 11 уголовных дел. В территориальные органы МВД поступило более 3 тысяч сообщений о ЧП, связанных с проведением избирательной кампании.

Единый день голосования прошел в России в воскресенье, 8 сентября. По всей стране состоялось более 5 тысяч выборов разного уровня.

В день тишины Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Facebook, Google и на YouTube. Ведомство расценило это как вмешательство во внутренние дела РФ.

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политика общество технологии

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