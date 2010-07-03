В единый день голосования возбудили 11 уголовных дел

13:12
13:12
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
В единый день выборов в стране возбуждено 11 уголовных дел, рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"В территориальные органы МВД поступило 3654 сообщения о происшествиях, связанных с проведением избирательной кампании. Возбуждено 11 уголовных дел, за сутки два уголовных дела", – рассказала Памфилова на пресс-конференции.
Четыре уголовных дела возбуждено в Москве, два – в Краснодарском крае, по одному в Тыве, в Новосибирской области, в Камчатском крае, в Татарстане и в Курганской области. При этом серьезных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования, по стране не зафиксировано.
"Кампания прошла в основном спокойно. Не исключаю, что появится дополнительная информация, может где-то еще какое-то происшествие, будем также оперативно реагировать", – отметили глава ЦИК.
Памфилова потребовала не спешить с подведением итогов.
"Коллег призываю: не спешите моментально подводить итоги и рапортовать. Должны внимательно оперативно рассмотреть все жалобы, но по существу для того, чтобы не перебрасывать потом на суды то, что можете сделать вы сами. Если видите, выявляете те или иные нарушения - решительно отменяйте выборы и наказывайте в рамках своей компетенции виновных", – резюмировала Памфилова.
Единый день голосования прошел в России в воскресенье, 8 сентября. Прошло более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 – губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.
Окончательная средняя явка на выборах 2019 года составила 41,2 процента. Это на 3,5 процента выше явки предыдущих выборов.
В столице прошли выборы депутатов в Московскую городскую думу. Среди кандидатов было 225 человек.
В день тишины Роскомнадзор нашел политическую рекламу в Facebook, Google и на YouTube. Ведомство расценивает это как вмешательство во внутренние дела России. В Роскомнадзоре напомнили, что агитация в день тишины запрещена законом. Иностранные компании об этом предупредили заранее и просили принять необходимые меры.
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