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Окончательная средняя явка на выборах 2019 года составила 41,2 процента. По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, это на 3,5 процента выше явки предыдущих выборов.

"Если сравнивать с выборами в единый день голосования в 2018 году, тогда явка на таких же выборах составила 37,6 процента", – сказала Памфилова на пресс-конференции.

При этом она отметила, что итоги выборов на восьми участках в четырех регионах могут отменить из-за нарушений.

"В четырех субъектах РФ в ходе подсчета голосов итоги голосования полностью отменены или их планируется отменить в ближайшее время по восьми избирательным участкам в связи с нарушениями, не позволяющими с достоверностью определить волеизъявление избирателей", – отметила Памфилова.

Председатель ЦИК потребовала не спешить с подведением итогов голосования.

"Должны внимательно оперативно рассмотреть все жалобы, но по существу для того, чтобы не перебрасывать потом на суды то, что можете сделать вы сами", – заключила Памфилова.

"Если видите, выявляете те или иные нарушения - решительно отменяйте выборы и наказывайте в рамках своей компетенции виновных. Если будут основания - передавайте материалы в правоохранительные органы", - отметила она.

При этом серьезных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования, по стране зафиксировано не было.

Единый день голосования, который включал в себя, порядка шести тысяч избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны прошел в России в воскресенье, 8 сентября.

В Москве прошли выборы депутатов в Московскую городскую думу. В окончательный список кандидатов вошли 225 человек. В столице было организовано более 3,6 тысячи избирательных участков – они работали по всему городу с 8:00 до 20:00.

Итоговая явка составила 21,77%. Самовыдвиженцы занимают 26 из 45 мест в столичном парламенте, КПРФ – 13, "Яблоко" и "Справедливая Россия" – по три. Окончательные итоги выборов в Мосгордуму предстоит утвердить окружным избиркомам.

В Единый день голосования в Москве впервые провели эксперимент по электронному голосованию: оказались задействованы округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное.

