Действующие главы регионов побеждают на выборах – ЦИК

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На всех выборах губернаторов в России лидируют действующие врио глав регионов. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия.

Отмечается, что на выборах в Санкт-Петербурге лидирует Александр Беглов, набравший 64,68% голосов. В Волгоградской области Андрей Бочаров (76,81%). В Сахалинской области – Валерий Лимаренко (56,15%). В Челябинской области – Алексей Текслер (69,33%).

В минувшее воскресенье, 8 сентября, прошли выборы разных уровней во всех регионах России. В 17 субъектах страны выбирали глав, в 13 – региональный парламент, в трех – глав региональных центров.

В Москве прошли выборы депутатов в Московскую городскую думу. Было 225 кандидатов.

Проводился эксперимент по электронному голосованию: оказались задействованы округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное.

Избирательные участки в Москве работали с 8:00 до 20:00. Всего в Москве было организовано более 3,6 тысячи избирательных участков.

