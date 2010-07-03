Собянин прокомментировал предварительные результаты выборов в Мосгордуму

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин заявил, что выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва стали самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю историю. Об этом мэр Москвы написал на своей странице в Twitter.

"В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные. В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия", – сообщил Собянин.

Мэр столицы отметил, что Мосгордума теперь стала более политически разнообразна. Он надеется, что это пойдет только на пользу городскому парламенту.

"Поздравляю всех избранных депутатов. Надеюсь на конструктивную работу на благо нашего любимого города и москвичей", – заключил Сергей Собянин.

Ранее руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что серьезных нарушений в ходе проведения выборов не зафиксировано.

8 сентября в Москве прошли выборы депутатов в Мосгордуму. Среди кандидатов было 225 человек.

Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00. Всего в столице было организовано более 3600 избирательных участков. Тем, кто не смог прийти на выборы по состоянию здоровья, предоставили возможность проголосовать на дому по месту постоянной регистрации.

В воскресенье в столице впервые провели эксперимент по электронному голосованию: были задействованы округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное.