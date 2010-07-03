Политическая реклама будет запрещена на базе социальной сети Twitter

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В Twitter заявили о решении запретить любую политическую рекламу на своей платформе. Об этом написал основатель социальной сети Джек Дорси.

"Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что охват политических заявлений должен зарабатываться, а не покупаться", – подчеркнул он в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что подобную политику в компании станут применять с 22 ноября. Для текущих рекламодателей создан период уведомления перед тем, как данное изменение окончательно вступит в силу.

Ранее в Twitter прошел флешмоб, посвященный московскому метро. Пользователи описывают, как пассажиры общественного транспорта могли бы вести себя 10, 100 или тысячу лет назад.