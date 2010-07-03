Показ рекламы в кинотеатрах хотят ограничить 10 минутами

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Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил ограничить рекламный блок перед началом фильма в кинотеатрах 10 минутами, сообщает Агентство "Москва".

Так он прокомментировал предложение Законодательного собрания Санкт-Петербурга регламентировать максимальное время на рекламу перед началом сеанса.

"Человек приходит, платит за фильм, платит за напитки, за еду, то есть он тратит большую сумму денег и еще вынужден смотреть огромный объем рекламы. Это несправедливо по отношению к зрителю", – заявил Свинцов.

Он счел необходимым проведение аудита, чтобы выяснить, сколько времени в кинотеатрах отводят, приведя случай из собственной жизни, когда на сеансе в кинотеатрах реклама перед фильмами длилась 20 минут.

Депутат заявил, что из-а длинной рекламы к началу фильму, за который заплачены деньги, зритель подходит в плохом настроении, что "смазывает просмотр фильма и существенно влияет на эмоциональное состояние".

Он призвал обсудить эту тему с профессиональным сообществом кинематографистов, с компаниями-прокатчиками и понять, какие меры могут быть приняты.

Ранее парламентский комитет по образованию и науке рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который упраздняет большую часть возрастной маркировки для произведений литературы и искусства.