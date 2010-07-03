Комитет Госдумы одобрил законопроект об упрощении возрастной маркировки

Фото: duma.gov.ru

Парламентский комитет по образованию и науке порекомендовал принять в первом чтении законопроект, который упраздняет большую часть возрастной маркировки для произведений литературы и искусства. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, обязательной останется только пометка "18+". Все промежуточные маркировки от "0+" по "16+" больше применяться не будут. Правообладатели получат право размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории "любым доступным способом" по своему усмотрению: на книгах, афишах, объявлениях, билетах, приглашениях.

Документ также разрешает использование общих формулировок: "для семейного чтения", "для семейного просмотра", "для семейного посещения", "для дошкольников", "для детей младшего школьного возраста", "для детей среднего школьного возраста" и других.

Напомним, с 1 октября вступил в силу закон, позволяющий продавцам билетов в кинотеатры и книжных магазинов спрашивать документ, удостоверяющий личность. Паспорт придется показать, если фильм или книга отмечены возрастной маркировкой 18+, а у сотрудников есть сомнения, что покупатель достиг возраста совершеннолетия.

