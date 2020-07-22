В Facebook проверят работу своих социальных сетей на расовую дискриминацию

10:18
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
В корпорации Facebook создадут специальную комиссию для проверки работы алгоритмов социальных сетей на ущемления прав этнических и расовых меньшинств в Соединенных Штатах. Специалисты будут сравнивать, как Facebook и Instagram обрабатывают данные пользователей с разным цветом кожи, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Разобраться в проблеме комиссии Facebook помогут эксперты и представители различных объединений в защиту прав афроамериканцев. Проверка соцсетей известной корпорации была назначена на фоне ряда жалоб со стороны людей, заявивших о дискриминации от платформ.
В частности, были прецеденты, когда темнокожим пользователям не выводились некоторые рекламные объявления о приобретении жилья или работе. Ко всему прочему, ряд корпораций и компаний приняли решение не размещать рекламу в Instagram и Facebook. Они аргументировали это тем, что руководство соцсетей не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера.
Ранее соцсеть "ВКонтакте" запустила опцию распознавания неприличных жестов. Как рассказали в пресс-службе компании, в данном сервисе публикуются короткие вертикальные видео, их может создать любой желающий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: