В Facebook проверят работу своих социальных сетей на расовую дискриминацию

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В корпорации Facebook создадут специальную комиссию для проверки работы алгоритмов социальных сетей на ущемления прав этнических и расовых меньшинств в Соединенных Штатах. Специалисты будут сравнивать, как Facebook и Instagram обрабатывают данные пользователей с разным цветом кожи, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Разобраться в проблеме комиссии Facebook помогут эксперты и представители различных объединений в защиту прав афроамериканцев. Проверка соцсетей известной корпорации была назначена на фоне ряда жалоб со стороны людей, заявивших о дискриминации от платформ.

В частности, были прецеденты, когда темнокожим пользователям не выводились некоторые рекламные объявления о приобретении жилья или работе. Ко всему прочему, ряд корпораций и компаний приняли решение не размещать рекламу в Instagram и Facebook. Они аргументировали это тем, что руководство соцсетей не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера.

Ранее соцсеть "ВКонтакте" запустила опцию распознавания неприличных жестов. Как рассказали в пресс-службе компании, в данном сервисе публикуются короткие вертикальные видео, их может создать любой желающий.