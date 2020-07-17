Соцсеть "ВКонтакте" запустила опцию распознавания неприличных жестов

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Социальная сеть "ВКонтакте" обучает алгоритмы распознавать неприличные жесты в "Клипах". Как рассказали в пресс-службе компании, в данном сервисе публикуются короткие вертикальные видео, их может создать любой желающий.

При этом пользователям не требуются навыки монтажа или профессиональная техника. "Тестирование проходит в рамках эксперимента: команда платформы предполагает, что такое решение сделает просмотр роликов более комфортным для зрителей, а также поможет не сталкиваться с негативом", – сообщили представители "ВКонтакте".

Ожидается, что благодаря системе грубые жесты, демонстрируемые в роликах, будут закрывать черным прямоугольником или размывать.

В разделе платформы под названием "Клипы" собраны короткие вертикальные видео на самые разные темы (от развлечений до образования). Он начал работать в июне.

Ранее социальная сеть запустила опцию распознавания голосовых сообщений. Данная технология учитывает русскоязычный сленг и сложные условия записи.