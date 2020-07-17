Соцсеть "ВКонтакте" запустила опцию распознавания неприличных жестов

17:23
Фото: depositphotos/Casimiro_PT
Социальная сеть "ВКонтакте" обучает алгоритмы распознавать неприличные жесты в "Клипах". Как рассказали в пресс-службе компании, в данном сервисе публикуются короткие вертикальные видео, их может создать любой желающий.
При этом пользователям не требуются навыки монтажа или профессиональная техника. "Тестирование проходит в рамках эксперимента: команда платформы предполагает, что такое решение сделает просмотр роликов более комфортным для зрителей, а также поможет не сталкиваться с негативом", – сообщили представители "ВКонтакте".
Ожидается, что благодаря системе грубые жесты, демонстрируемые в роликах, будут закрывать черным прямоугольником или размывать.
В разделе платформы под названием "Клипы" собраны короткие вертикальные видео на самые разные темы (от развлечений до образования). Он начал работать в июне.
Ранее социальная сеть запустила опцию распознавания голосовых сообщений. Данная технология учитывает русскоязычный сленг и сложные условия записи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: