Соцсеть "ВКонтакте" запустила опцию распознавания голосовых сообщений

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Социальная сеть "ВКонтакте" создала технологию распознавания аудиосообщений. Теперь пользователи смогут читать голосовые сообщения, приходящие в личной переписке, рассказали ТАСС представители интернет-компании.

Отмечается, что за распознавание речи отвечает новая нейросеть. Данная технология учитывает русскоязычный сленг и сложные условия записи. Помимо того, новая опция позволит находить голосовые записи при помощи поиска по тексту.

"Нейросеть должна не просто понять речь, но и сформулировать связный текст", – сообщил директор по исследованиям в области искусственного интеллекта "ВКонтакте" Павел Калайдин. По его словам, разработчикам в результате потребовалось сделать три нейросети. Одна отвечает за распознавание речи, другая находит подходящие слова. Третья нужна для расстановки знаков препинания.

Распознаются голосовые сообщения автоматизированно и при помощи методов искусственного интеллекта. Уточняется, что у работников "ВКонтакте" и других сторонних лиц нет доступа к личным сообщениям пользователей популярной соцсети.

В дальнейшем данная функция появится в версии "ВКонтакте" для компьютера.

Ранее стало известно, что Instagram запустил функцию заказа еды. Новые функции являются частью инициатив по поддержке малого бизнеса.