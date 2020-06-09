Соцсеть "ВКонтакте" запустила опцию распознавания голосовых сообщений

16:51
Фото: depositphotos/Casimiro_PT
Социальная сеть "ВКонтакте" создала технологию распознавания аудиосообщений. Теперь пользователи смогут читать голосовые сообщения, приходящие в личной переписке, рассказали ТАСС представители интернет-компании.
Отмечается, что за распознавание речи отвечает новая нейросеть. Данная технология учитывает русскоязычный сленг и сложные условия записи. Помимо того, новая опция позволит находить голосовые записи при помощи поиска по тексту.
"Нейросеть должна не просто понять речь, но и сформулировать связный текст", – сообщил директор по исследованиям в области искусственного интеллекта "ВКонтакте" Павел Калайдин. По его словам, разработчикам в результате потребовалось сделать три нейросети. Одна отвечает за распознавание речи, другая находит подходящие слова. Третья нужна для расстановки знаков препинания.
Распознаются голосовые сообщения автоматизированно и при помощи методов искусственного интеллекта. Уточняется, что у работников "ВКонтакте" и других сторонних лиц нет доступа к личным сообщениям пользователей популярной соцсети.
В дальнейшем данная функция появится в версии "ВКонтакте" для компьютера.
Ранее стало известно, что Instagram запустил функцию заказа еды. Новые функции являются частью инициатив по поддержке малого бизнеса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: