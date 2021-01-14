В Samsung представили серию флагманских смартфонов Galaxy S21

Фото: twitter.com/SamsungMobile

Компания Samsung представила серию флагманских смартфонов Galaxy S21. В нее также входят модели S21, S21+ и S21 Ultra.

Внешность гаджетов изменилась по сравнению с предыдущими сериями. В частности, камерный блок стал массивнее, модели Ultra получили дисплей с боковыми гранями, которые заходят на корпус. S21 также оснащен задней панелью из поликарбоната, остальные модели выполнены из стекла Gorilla Glass.

Диагональ дисплея S21 составляет 6,2 дюйма, S21+ – 6,7 дюйма, S21 Ultra – 6,8 дюйма. Все они получили модернизированный ультразвуковой подэкранный сенсор. Кроме того, все модели работают на новейшей платформе Samsung Exynos 2100, построенной на пятинанометровом техпроцессе.

В Galaxy S21 и S21+ восемь гигабайт оперативной и 128/256 гигабайт постоянной памяти. Модель S21 Ultra будет иметь 16 и 512 гигабайт соответственно. Они будут поддерживать связь пятого поколения. Кроме того, S21+ и S21 Ultra смогут работать в роли цифрового ключа, который сможет бесконтактно открывать совместимое авто.

Помимо этого, все модели будут иметь три основных сенсора: основной в размере 12 мегапикселей, сверхширокоугольный в размере 12 мегапикселей и 64-мегапиксельный телефотодатчик. В S21 Ultra заложен основной сенсор на 108 мегапикселей.

Фронтальная камера S21 и S21+ имеет разрешение 10 мегапикселей, S21 Ultra – 40 мегапикселей. Кроме того, во всех гаджетах сохранили возможность записи видео в разрешении 8к, а также подтянули ночной режим.

Сегодня открылся предзаказ на смартфоны новой серии. Продажи начнутся с 5 февраля. Galaxy S21 будет стоить 75 тысяч рублей, вариант Ultra – 128 тысяч рублей.

Ранее в Samsung представили модель Galaxy A02s для российского рынка. Отмечалось, что это довольно бюджетный смартфон с характеристиками начального уровня.