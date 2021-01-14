В Samsung представили серию флагманских смартфонов Galaxy S21

20:52
Фото: twitter.com/SamsungMobile
Компания Samsung представила серию флагманских смартфонов Galaxy S21. В нее также входят модели S21, S21+ и S21 Ultra.
Внешность гаджетов изменилась по сравнению с предыдущими сериями. В частности, камерный блок стал массивнее, модели Ultra получили дисплей с боковыми гранями, которые заходят на корпус. S21 также оснащен задней панелью из поликарбоната, остальные модели выполнены из стекла Gorilla Glass.
Диагональ дисплея S21 составляет 6,2 дюйма, S21+ – 6,7 дюйма, S21 Ultra – 6,8 дюйма. Все они получили модернизированный ультразвуковой подэкранный сенсор. Кроме того, все модели работают на новейшей платформе Samsung Exynos 2100, построенной на пятинанометровом техпроцессе.
В Galaxy S21 и S21+ восемь гигабайт оперативной и 128/256 гигабайт постоянной памяти. Модель S21 Ultra будет иметь 16 и 512 гигабайт соответственно. Они будут поддерживать связь пятого поколения. Кроме того, S21+ и S21 Ultra смогут работать в роли цифрового ключа, который сможет бесконтактно открывать совместимое авто.
Помимо этого, все модели будут иметь три основных сенсора: основной в размере 12 мегапикселей, сверхширокоугольный в размере 12 мегапикселей и 64-мегапиксельный телефотодатчик. В S21 Ultra заложен основной сенсор на 108 мегапикселей.
Фронтальная камера S21 и S21+ имеет разрешение 10 мегапикселей, S21 Ultra – 40 мегапикселей. Кроме того, во всех гаджетах сохранили возможность записи видео в разрешении 8к, а также подтянули ночной режим.
Сегодня открылся предзаказ на смартфоны новой серии. Продажи начнутся с 5 февраля. Galaxy S21 будет стоить 75 тысяч рублей, вариант Ultra – 128 тысяч рублей.
Ранее в Samsung представили модель Galaxy A02s для российского рынка. Отмечалось, что это довольно бюджетный смартфон с характеристиками начального уровня.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: