Samsung представит в России ультрабюджетный смартфон Galaxy A02s

Фото: galaxystore.ru

Компания Samsung объявила о новом для российского рынка смартфоне, из линейки будущего года – Samsung Galaxy A02s. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, это довольно бюджетный смартфон с характеристиками начального уровня.

Устройство имеет большой (6,5 дюйма) дисплей с разрешением 720x1600 пикселей. За производительность устройства отвечает чипсет Snapdragon 450, который создан по 14-нанометровому техпроцессу. Для пользователей будут доступны три конфигурации накопителя, каждая из которых оснащена лишь 3 ГБ ОЗУ: 32, 64 или 128 ГБ, говорится в сообщении.

Уточняется, что трехсенсорный модуль гаджета состоит из трех камер на 12, 2 и 2 Мп. Аккумулятор смартфона рассчитан на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 ватт. Однако последнюю нужно будет приобретать отдельно, комплектная "вилка" обеспечивает только 7,75 Ватт. Пока стоимость смартфона не разглашается, однако в европейских странах Galaxy A02s появится в январе за 150 евро.

Ранее Samsung представила смартфон Galaxy M31 Prime Edition с улучшенной автономностью. В нем установлен аккумулятор, способный поддерживать 26 часов беспрерывного показа видео. В связи с этим новое устройство южнокорейского производителя называют "смартфоном-долгожителем".