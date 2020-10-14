В Samsung представили смартфон с гигантским аккумулятором

Фото: samsung.com

Южнокорейская компания Samsung представила доступный смартфон Galaxy M31 Prime Edition с улучшенной автономностью. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

Новинка получила экран Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма. Максимальное разрешение составляет FullHD+. Устройство также оснащено четырьмя фотосенсорами, где основной равен 64 мегапикселям, а самый слабый – 5 мегапикселями.

Работать смартфон будет на процессоре Exynos 9611. Производитель предлагает только одну комплектацию доступного смартфона с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами для хранения файлов.

В Samsung называют Galaxy M31 Prime Edition смартфоном-долгожителем. В нем установлен аккумулятор на 6000 мАч, которого может хватить на 26 часов беспрерывного воспроизведения видео.

Новинку в пластиковом корпусе начнут продавать в Индии с 17 октября. Дата появления гаджета на других рынках пока не объявлена.

В Samsung ранее показали новый полуфлагман с "дырявым" экраном. Устройство Galaxy S20 Fan Edition (FE) получило дисплей размером 6,5 дюйма с фронтальной камерой на 32 мегапикселя и тройной основной фотомодуль.

