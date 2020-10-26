Названы смартфоны десятилетия в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Платформа "Яндекс.Маркет" провела исследование, согласно которому за прошедшие десять лет самыми популярными смартфонами в РФ были устройства от Nokia, Samsung, Apple и Xiaomi. Об этом сообщает "Газета.ру".

В 2010 году наибольшей популярностью пользовались смартфоны Nokia. Устройства этой компании заняли четыре места в топ-5 рейтинга. iPhone 4 также оказался в пятерке популярных гаджетов.

Спустя год лидером рынка стал Samsung. Тогда производитель представил Galaxy S II GT-I9100. В 2012 году за внимание пользователей активно боролись Samsung с Galaxy S III GT-I9300 и Apple с iPhone 5, после чего три года единолично лидировала только американская компания.

В 2016 году наступил перелом, во главе рейтинга закрепился китайский производитель Xiaomi.

Ранее аналитики онлайн-маркетплейса "Яндекс.Маркет" выяснили, какие наушники популярны среди россиян. Самой востребованной моделью, как показало исследование, являются бюджетные Redmi AirDots.

