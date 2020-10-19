Компания Xiaomi представила беспроводную зарядку огромной мощности

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Беспроводную зарядку с огромной мощностью 80 ватт представила китайская компания Xiaomi. На своем YouTube-канале производитель продемонстрировал принцип работы устройства.

По прогнозам специалистов, зарядка от Xiaomi может стать самой мощной на рынке. Для сравнения, смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra поддерживает 50-ваттную зарядку, а недавно представленный iPhone 12 – 15 ватт.

За одну минуту такая зарядка способна зарядить на 10% аккумулятор емкостью 4000 мАч, а до 100% за – 19 минут. О дате начала продаж смартфонов, которые будут способны заряжаться с такой мощностью, в компании пока не сообщают.

Ранее компания – производитель смартфонов Xiaomi пошутила над решением Apple отказаться от блока зарядки в комплекте к новым смартфоном iPhone 12. Публикация появилась на следующий день после презентации американских устройств.