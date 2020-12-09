Xiaomi показала таинственные монолиты в анонсе нового смартфона

Фото: twitter.com/manukumarjain

Компания Redmi, которая является подразделением Xiaomi, использовала образы таинственных монолитов, анонсируя презентацию нового смартфона, сообщает "Газета.ру".

На баннерах изображены столбы в синем и оранжевом цвете с надписью Redmi. Связь компании с загадочными артефактами, которые появляются в последнее время по всему миру, никак не объясняется.

Известно, что новый гаджет получит аккумулятор большой емкости. Мероприятие, на котором продемонстрируют новый смартфон, запланировано на 16 декабря.

Накануне очередной таинственный монолит обнаружили в Испании. Объект появился в небольшом городе Айльон. Мэр города Мария Хесус Санс заявила, что конструкция состоит из трех шатких металлических листов.

Ранее аналогичные стальные монолиты были замечены в Юте и Калифорнии в США, а также в Румынии в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава.