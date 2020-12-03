Эксперты прокомментировали происхождение загадочных монолитов в США

В США обнаружили еще один таинственный монолит. Серебристая глыба стоит на горе в штате Калифорния. Мир гадает: появление этих странных объектов – чье-то художество или внеземные творения? Разбираемся, откуда могли появиться монолиты и почему они столь быстро исчезают.



Фото: facebook.com/Utah Highway Patrol

"Не оставляйте следов"

Калифорнийский монолит стал уже третьим по счету. Первый совершенно случайно нашли в штате Юта. Сотрудники из департамента общественной безопасности, облетая на вертолете территорию пустыни, вдруг заметили странный блестящий объект – трехгранный монолит высотой примерно в три метра.

Тут же появились версии, что установкой объекта могли заниматься как люди, так и инопланетяне. Туристы только ринулись к нему, как монолит пропал. Местное бюро по землеустройству заявило, что строение незаконно, какого бы оно ни было происхождения, при этом поспешило откреститься от его демонтажа.

Позже фотограф из Колорадо Росс Бернардс заявил, что видел четверых мужчин, убравших объект. По его словам, сначала они опрокинули монолит на землю, после чего тот издал громкий звук. Затем распилили его и погрузили в машину.





Росс Бернардс фотограф Когда они загружали монолит и уходили, они сказали: "Не оставляйте следов".

Уничтожители монумента в Юте нашлись. Ими оказались экскурсовод Сильван Кристенсен и канатоходец Энди Льюис, с которыми были еще два человека, пишет газета Daily Mail. Свой поступок они объяснили тем, что пустыня была не готова к полчищу зевак, которые бросали свои автомобили, мусорили и вытаптывали землю.

А сотрудники галереи Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке и вовсе заявили, что знают автора этого произведения. Творение они приписывают художнику-минималисту Джону МакКракену, который жил в соседнем штате Нью-Мексико. Он при жизни славился подобными арт-объектами. Правда, художник умер в 2011 году, а, судя по снимкам со спутника, монолит появился между 2015 и 2016 годами. Да и один из местных работников департамента общественной безопасности сообщил, что якобы о странном объекте знали еще в 40-х годах прошлого века.

Примечательно, что еще один подобный объект был найден далеко от США – в Румынии. Его обнаружили на холме рядом с городом Пьятра-Нямц неподалеку от руин дакийской крепости Петродава. От собрата из Юты монолит отличался формой и внешностью. Это была прямоугольная трапеция со скошенной вершиной, поверхность которой покрывали узоры.

Местные власти заявили, что изучают объект высотой около четырех метров, но позже румынский журналист Роберт Йосуб рассказал Reuters, что местный монолит тоже пропал, как это произошло в Юте. По его словам, сама конструкция была не монолитом, а предметом из неаккуратно сваренных между собой кусков металла. Похожее описание давали и американскому исполину.

Вскоре появились сведения о третьем монолите. Газета Atascadero News сообщила, что объект заметили на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро штата Калифорния. Он сделан из нержавейки, высотой почти три метра, сварен на углах заклепками, которые прикрепляют боковые панели, скорее всего, к стальной раме внутри, пишут СМИ. Местный турист рассказал журналистам, что еще 1 декабря никакого монолита здесь не было.

Пользователи Сети сразу подметили, что объекты очень похожи на инопланетные обелиски из фильма "Космическая одиссея 2001 года" режиссера Стэнли Кубрика. В авторстве монолитов пока никто так и не признался.



Искусство или мистика?

Главный редактор научно-популярного журнала "Наука и жизнь", кандидат физико-математических наук Елена Лозовская заявила Москве 24, что не сомневается в происхождении загадочных монолитов.





Елена Лозовская главный редактор журнала "Наука и жизнь" Естественно, это человеческих рук дело. А чье еще? Не могли же они ниоткуда взяться. Кто-то их привез и установил, на мой взгляд.

"Сейчас технологии позволяют изготавливать очень интересные, красивые предметы. Много способов изготовить шутливый артефакт... На мой взгляд, эти монолиты сделали люди", – отметила Лозовская.

По ее словам, в современной истории не раз подделывали научные артефакты. Например, представляли фальшивые кости динозавров. Однако обман вскрывается, как только ученые всерьез берутся за изучение подобных предметов, говорит эксперт.

Арт-критик и художник, куратор выставок современного искусства Елизавета Плавинская в разговоре с Москвой 24 отметила, что монолиты вполне могут быть чьим-то творческим проектом.

"В мире существует такое направление современного искусства, как ленд-арт. Это большие объекты, которые создаются на открытых пространствах и сопоставимы по размерам с объектами природы. Это очень популярное направление современного искусства, очень гуманное и красивое. Если мы говорим о том, что монолиты – это арт-проект, по описанию очень подходит", – рассказала Плавинская.





Елизавета Плавинская арт-критик Если монолит в Юте и правда простоял пять лет, то это не такой большой срок для арт-проекта, которые могут длиться десятилетиями. С художественной точки зрения сделать загадку длиной в пять лет – это очень хороший замах. Кто-то очень хорошо постарался, мы имеем дело с очень талантливым художником.

По словам Плавинской, при габаритах этих монолитов установить их в современных условиях незаметно для окружающих не так сложно. В вопросе о возможных подражателях арт-критик заметила, что в искусстве они появляются не очень быстро. То есть даже если и найдутся, то не прямо сейчас, добавила собеседница Москвы 24.

