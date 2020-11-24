Загадочный металлический артефакт нашли в горах штата Юта

15:30
Фото: twitter.com
Двухметровый металлический монолит неизвестного происхождения был обнаружен в горах в американском штате Юта. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на местные СМИ.
Загадочный артефакт случайно заметили с вертолета сотрудники местного департамента общественной безопасности во время облета территории штата вместе с экологами для подсчета поголовья диких баранов.
Приземлившись, они обнаружили металлический монолит высотой около двух метров, который был установлен напротив отвесной скалы. По словам сотрудников департамента, предмет внешне напоминает конструкции из фильма "Космическая одиссея 2001 года" – культовой научно-фантастической картины Стэнли Кубрика 1968 года.
Артефакт, по мнению обнаруживших его сотрудников, был, скорее всего, установлен каким-то человеком для неясных целей и, возможно, является незаконно установленным арт-объектом.
"Устанавливать художественные конструкции без разрешения властей на федеральных землях, независимо с какой вы планеты, незаконно", – сообщили в департаменте.
Отмечается, что власти штата не станут раскрывать местоположение находки, чтобы не вызывать потока туристов.
Ранее российские антропологи нашли во время раскопок в Крыму человеческий череп со следами прижизненной трепанации. По мнению ученых, она могла быть выполнена в III тысячелетии до нашей эры.
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