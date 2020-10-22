Археологи нашли в Крыму необычную находку

Фото: скриншот видео youtube.com/Институт археологии РАН

Российские антропологи нашли во время раскопок в Крыму человеческий череп со следами прижизненной трепанации. Она могла быть выполнена в III тысячелетии до нашей эры, приводит РИА Новости заявление Института археологии Российской академии наук.

Исследователи сделали открытие при изучении кургана у села Льговского. "Трепанации у представителей эпох энеолита и различных периодов бронзы, происходящих с территории Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Нижнего Подонья, Северного Крыма, известны: ранее здесь были обнаружены черепа с различными прижизненными трепанациями", – отмечает заведующая лабораторией контекстуальной антропологии ИА РАН Мария Добровольская. Она обратила внимание, что операция на обнаруженном черепе поразила большими размерами и тонкостью работы.

Научные специалисты выяснили, что молодой человек в возрасте 20–29 лет мог умереть после данной операции. В частности, эту версию подтверждает отсутствие явных следов заживления. При изучении применялись современные лабораторные методики.

В древности благополучно выживали даже после нескольких трепанаций, напоминает Добровольская.

Ранее археологи обнаружили артефакты в исторических казармах и манеже в Хамовниках.