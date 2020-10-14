Археологи обнаружили артефакты в исторических казармах и манеже в Хамовниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ходе реставрации исторических казарм и манежа в Хамовниках археологи обнаружили артефакты XX и XIX веков. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, специалисты нашли части обмундирования и амуниции кавалеристов. Среди них есть нашивки и пуговицы от мундиров, свинцовые пули, части конской сбруи: трензельные кольца, накладки на оголовье уздечек, стремянная пряжка, подковы. Найденные предметы позволят узнать больше о том, как в прошлом несли службу солдаты и офицеры. Позднее предметы они станут экспонатами столичных музеев.
Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов рассказал, что казармы в Хамовниках появились в начале XIX века. Сейчас "Комплекс Хамовнических казарм начала XIX века – манеж XIX века" является объектом культурного наследия федерального значения.
"Находки, сделанные на территории манежа казарм, иллюстрируют тот период времени, когда манеж использовался по своему прямому назначению", – подчеркнул Емельянов.
Отмечается, что реставрационные работы на данном участке Москвы ведутся с прошлого года. Специалисты возвращают фасадам и интерьеру исторический облик, а также ведут археологические наблюдения.
Здание манежа появилось в 1876 году и стало частью Хамовнических казарм. Позднее в здании была организована Высшая школа верховой езды.
"Главный фасад комплекса приобрел более торжественный архитектурно-декоративный образ в стиле позднего классицизма, появился классицистический штукатурный декор. В центральной части возвели тосканскую колоннаду и балкон для военного оркестра", – добавил Емельянов.
Во второй половине XX века в здании был стрелковый тир ЦСКА.
Ранее столичные археологи отреставрировали артефакты XVI–XIX веков. Специалисты обнаружили более 20 тысяч фрагментов кухонной и столовой керамической посуды во время раскопок в период с 2015 по 2017 год на Большой Ордынке и в Кадашевском тупике. За это время они воссоздали 20 сосудов.
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