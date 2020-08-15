Археологи за последние 9 лет нашли в столице более 45 тыс артефактов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Кирилл Зыков
В Москве за последние девять лет археологи обнаружили 45 тысяч артефактов, в этом году раскопки будут вестись почти на 200 площадках города. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"15 августа в России отмечают День археолога – неофициальный праздник необычных ученых, которые не сидят в кабинетах, а ищут сокровища буквально под ногами. Только за последние девять лет московские археологи нашли 45 тысяч артефактов", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в нынешнем году главные площадки раскопок расположены на пересечении улицы Большой Полянки и Старомонетного переулка, на Китай-городе на месте бывших Теплых торговых рядов, на территориях Новодевичьего монастыря, кинотеатра "Художественный" и бывшей Гончарной слободы в Заяузье. Кроме того, специалисты проводят работы в Столбово-1 в поселении Сосенском.
Уточняется, что культурный слой Москвы местами превышает 10 метров, поэтому специалистам удается отыскать артефакты с историей. Зачастую раскопки проводят перед ремонтными и строительными работами, а также при благоустройстве улиц.
Заместитель генерального директора компании "Археологические изыскания в строительстве" Владимир Беркович рассказал, что от предшествующих поколений археологов осталось множество сведений о памятниках, которые были найдены.
"К сожалению, зачастую они сводятся к точке на карте. Чтобы взять их под надежную охрану, нужно четко определить их границы", – приводятся в материале слова Берковича.
Он добавил, что в последние годы большие работы состоялись в ТиНАО.
Как стало известно ранее, специалисты Института археологии Российской академии наук, возобновившие в июле раскопки на территории Кремля, нашли предметы, которые в XV-XIV веках принадлежали знати высокого ранга.
В числе новых находок – уникальная коллекция воинского снаряжения, предметов христианского культа и бытовых вещей, связанных с обиходом московской элиты XIV-XV веков. Это порядка 30 пластин от панцирного доспеха, деталь шлема, наконечники стрел, монеты великого князя Василия Дмитриевича (1389–1425), свинцовые пломбы для опечатывания товаров, стиль для письма на бересте и воске редкой формы.
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