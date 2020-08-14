При раскопках в Кремле обнаружены следы "политической элиты" XIV-XV веков

Фото: archaeolog.ru

Специалисты Института археологии Российской академии наук, возобновившие в июле раскопки на территории Кремля, нашли предметы, которые в XV-XIV веках принадлежали знати высокого ранга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.

Как уточняется, среди новых находок – уникальная коллекция воинского снаряжения, предметов христианского культа и бытовых вещей, связанных с обиходом московской элиты XIV-XV веков. Это порядка 30 пластин от панцирного доспеха, деталь шлема, наконечники стрел, монеты великого князя Василия Дмитриевича (1389-1425), свинцовые пломбы для опечатывания товаров, стиль для письма на бересте и воске редкой формы.

В материале говорится, что некоторые находки выделяются высоким художественным качеством.

"Эти находки характеризуют своеобразный культурный уклад Москвы XIV-XV веков и присутствие в Кремле в это время знати высокого ранга", – говорится в сообщении.

Предполагается, что раскопки продлятся до конца сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что предметы быта XIV–XVI веков, которые археологи обнаружили на месте нынешнего парка "Зарядье", отреставрировали и теперь передадут в музеи. Среди найденных артефактов – бронзовая накладка на одежду в виде двух волков, а также фрагменты бронзового зеркала и браслета. По словам ученых, ранее на месте, где были найдены предметы, располагалась торговая пристань.