Отреставрированные средневековые артефакты из "Зарядья" передадут в музеи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предметы быта XIV–XVI веков, которые археологи обнаружили на месте нынешнего парка "Зарядье", отреставрировали и теперь передадут в музеи, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Среди найденных артефактов – бронзовая накладка на одежду в виде двух волков, а также фрагменты бронзового зеркала и браслета. По словам ученых, ранее на месте, где были найдены предметы, располагалась торговая пристань.

"В районе современного парка "Зарядье" раньше находился оживленный торговый центр города, что подтверждают найденные предметы. Это то, что могли потерять купцы или путешественники", – рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Специалисты реставрировали предметы не один месяц. С помощью специальных растворов артефакты очистили от загрязнений и коррозии. Теперь их передадут в фонды Музея Москвы или в Музеи Московского Кремля.

Ранее столичные археологи отреставрировали найденные на Гоголевском бульваре артефакты эпохи Петра Первого.