Жители села в ЯНАО нашли останки, предположительно принадлежащие мамонту

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Жители села в Ямало-Ненецком автономном округе обнаружили на берегу озера останки, предположительно принадлежащие мамонту. Об этом сообщает РИА Новости.

Необычную находку сделали в окрестностях села Сеяха Ямальского района, на берегу озера Печевалавато. Глава села Станислав Вануйто уведомил ученых, и теперь к месту отправятся археологи и группа сотрудников музейно-выставочного комплекса имени Шемановского.

"В иле озера могли сохраниться остальные части скелета мамонта. Необходимо зафиксировать их местоположение для дальнейших исследований", – заявил руководитель Научного центра изучения Арктики Дмитрий Фролов.

В декабре 2019 года останки мамонта обнаружили на территории городского округа Люберцы. Сообщалось, что это произошло во время работ по благоустройству.

Самой значимой находкой палеонтологи считают останки мамонтенка, которые сохранились в вечной мерзлоте на Ямале и были извлечены для изучения в 2007 году.

