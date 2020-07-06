Ученые нашли двойников огромных пингвинов в Северном полушарии

Ученые обнаружили новые сходства между пингвинами и вымершим видом бескрылых птиц плотоптеридов, обитавших в Северном полушарии, сообщает "Газета.ру".

Останки плотоптеридов впервые были обнаружены в 1969 году. Считается, что они обитали на побережьях северной части Тихого Океана 50-20 миллионов лет назад. С пингвинами их роднила схожесть экологической ниши, которая определяла их внешний облик и образ жизни.

В частности, они также имели приспособленные для подводного плавания короткие крылья. Кроме того, они имели схожее с пингвинами строение скелета. Считается, что плотоптериды вымерли в результате конкуренции с пингвинами и морскими свиньями. Однако точные причины их вымирания ученым еще предстоит выяснить.

Новые сходства были найдены учеными из Зеркенбергского музея (Германия), Музея наследия Кантербери (Новая Зеландия) и Вашингтонского университета (США). Они сравнили останки 16 плотоптерид и пятерых древних пингвинов.

В результате исследования выяснилось, что у сравнимых видов были схожее строение крыльев, грудных костей, челюстей и клюва. Кроме того, ученые выдвинули предположение, что они имели общих летающих предков, которые погружались с воздуха в воду в поисках пищи.

Зоолог Пол Скофилд отметил, что, несмотря на развитие в разных полушариях, древние пингвины и плотоптериды были очень похожи друг на друга. Данный факт, по мнению ученых, очень примечателен и обозначен понятием "конвергентная эволюция". В результате конвергенции органы, выполняющие у разных организмов одну и ту же функцию, приобретают сходное строение.

"Пингвины и плотоптериды развивались в разных полушариях, с разницей в миллионы лет, но издалека их было бы не отличить. Плотоптериды выглядели как пингвины, плавали как пингвины, вероятно, ели как пингвины – но пингвинами не были", – рассказал Скофилд.

При этом, по словам ученых, наиболее выдающимся отличием между ними был рост. Если средний рост пингвинов составлял около 1,8 метра, то наиболее высокие представители плотоптеридов своим ростом превышали 2 метра.

Ранее ученые нашли окаменевшие отпечатки тела кальмароподобного моллюска на южном побережье Англии. Морской обитатель поймал рыбу, однако охота привела к гибели обоих животных. По этим отпечаткам можно будет составить представление о теле животного и характере его питания.