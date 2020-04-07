Останки древней рыбы с пальцами нашли палеонтологи в Канаде

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В северной части Канады найден скелет, который может принадлежать древней рыбе с пальцами, сообщает "Мир 24".

По словам палеонтологов, это существо было переходным звеном между рыбами и амфибиями. Оказалось, что на передних плавниках данной рыбы находились пальцы. Как считают специалисты, останки относятся не к рыбе, но еще и не к амфибии.

В ходе наблюдений стало известно, что строение костей пальцев похоже на пальцы современных животных. В итоге ученые допустили, что в длину рыба достигала примерно полтора метра.

При этом у скелета были предплечья и запястья, что дает им сходство с позвоночными обитателями суши.

В марте стало известно, что археологи нашли в Китае самую древнюю канализационную систему.