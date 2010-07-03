В Египте нашли кладбища эпохи неолита

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В пустыне в Северной Африке археологи обнаружили ряд древних захоронений времен неолита. По мнению специалистов, речь идет о племенах, которые жили на этой территории задолго до расцвета цивилизации Древнего Египта, передает портал "Мир 24".

Захоронения до настоящего момента были практически не изучены, так как они находятся под бывшей поймой Нила.

Могилы наполнены артефактами: декоративной керамикой, морскими раковинами, камнем и украшениями из яичной скорлупы. Древние люди отличались высоким ростом (в среднем 170 сантиметров для мужчин и 160 сантиметров для женщин) и жили очень долго для своего времени.

Специалисты, основываясь на анализе сложной погребальной культуры, предполагают, что древняя цивилизация была гораздо более развита, чем простые фермерско-пастушеские сообщества. Эта культура заложила основу для будущего возвышения Египта.

Ранее британским ученым удалось выяснить, когда в Древнем Египте появились первые мумии. Сделать открытие им помог саван уникальной руки мумии из туринского музея. Изучив его, химики пришли к выводу, что египтяне освоили технологию бальзамирования тел на две тысячи лет раньше, чем было принято считать. Бальзам, которым обработана мумия из музея в Турине, содержит те же антибактериальные вещества, что и составы, применявшиеся древнеегипетскими жрецами в более поздние периоды.

А летом 2018 года на раскопках в Египте археологи обнаружили древнейшую мастерскую, занимавшуюся бальзамированием мумий. Находка была сделана в некрополе Саккара в Мемфисе. По словам ученых, она относится ко времени Позднего царства и датируется примерно 664-404 годами до нашей эры.

