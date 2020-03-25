Археологи нашли в Китае самую древнюю канализационную систему

Самую старую городскую дренажную систему Китая удалось обнаружить археологам. Речь идет о ливневой канализации, которую могли построить представители древней культуры Луншань, передает "Мир 24".

Оказалось, что находка сделана в ходе раскопок в провинции Хэнань. Найденная система, по словам специалистов, сохранилась среди руин ныне разрушенного города Пинлян-Тай. При этом возраст системы оценивается в четыре тысячи лет.

Как заметили археологи, наличие дренажной системы свидетельствует, что у народа Луншань была хорошая организация. Согласно мнению экспертов, эту ливневую канализацию можно считать наиболее ранней.

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