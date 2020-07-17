Мумия ребенка в израильском музее оказалась сделана из зерна и грязи

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Мумия размером с ребенка, которая являлась частью коллекции Израильского национального морского музея в городе Хайфа, оказалась сделанной из зерна и грязи, сообщает газета Daily Mail.

Сотрудники музея решили отправить на экспертизу египетский саркофаг в виде бога Осириса с мумией и еще один небольшой саркофаг, так как сомневались в подлинности официальных записей о том, что в них хранились мумифицированные сердца. Предполагалось, что в саркофаге большего размера может находиться мумифицированный ребенок.

Компьютерная томография показала, что мумия большего размера оказалась подобием человека, сделанным из зерна и грязи. В саркофаге меньшего размера ученые обнаружили мумифицированную птицу.

"Египтяне помещали в гробницу вместе с останками определенные артефакты и даже некоторых животных. Птицы считались защитниками, поэтому их часто помещали вместе с фараонами", – заявила одна из ученых, принимающих участие в исследовании, Марсия Хавитт.

Ученые отметили, что они очень взволнованы полученными результатами и намерены продолжить исследование.

Ранее ученые Борнмутского университета пришли к выводу, что гиксосы, которые правили Египтом в XVII веке до нашей эры, не являлись иностранными захватчиками. Они пришли к власти изнутри государства.