Правители Древнего Египта не были иностранными захватчиками – ученые

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Фото: ТАСС/Mohamed Hossam/ЕРА
Ученые Борнмутского университета пришли к выводу, что гиксосы, которые правили Египтом в XVII веке до нашей эры, не являлись иностранными захватчиками. Они пришли к власти изнутри государства, сообщает журнал PLoS ONE.
По мнению ученых, гиксосы были выходцами с Ближнего Востока. Согласно одной из версий, они вторглись в Египет, однако эта идея была поставлена под сомнение. Долгое время оставалось неизвестным, как именно была захвачена власть.
Проведя анализ зубной эмали 75 людей, похороненных в древней столице гиксосов Телль-эль-Даба, оказалось, что многие жители города не были местными, а иммигрировали из различных стран. Об этом свидетельствует соотношение изотопов стронция в останках с соотношениями изотопов в Египте и других местах. Таким образом, ученые пришли к выводу, что с течением времени иммигранты пришли к власти, не прибегая к насилию.
Ранее ученые МГУ обнаружили вымерший вид жуков в рамках исследований ровенского янтаря. По словам специалистов, обнаруженные жуки похожи на представителей вида Telmatophilus typhae. Отличаются особи длинными усиками и сближенными средними тазиками.
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