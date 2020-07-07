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Наука

16:51

Ученые МГУ обнаружили особь вымерших жуков в ровенском янтаре

наука животные

Фото: Агентство "Москва"

Сотрудники Зоологического музея Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова обнаружили вымерший вид жуков в рамках исследований ровенского янтаря. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Ровенский янтарь является южным аналогом более известного балтийского янтаря. При исследовании позднеэоценового ровенского янтаря в пойме реки Веселухи найден новый вид жука – Telmatophilus sidorchukae Lyubarsky et Perkovsky sp.n", – объяснили в пресс-службе МГУ.

По словам специалистов, обнаруженные жуки похожи на представителей вида Telmatophilus typhae. Отличаются особи длинными усиками и сближенными средними тазиками.

Как рассказал старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Георгий Любарский, ученые получили для исследования достаточно прозрачный экземпляр янтаря и смогли подробно изучить строение жука.

Накануне стало известно, что группа ученых из Германии, Новой Зеландии и США выявила новые сходства между пингвинами и вымершим видом бескрылых птиц плотоптероидов. Последние впервые были обнаружены в 1969 году.

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