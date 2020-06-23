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Наука

09:43

В США нашли следы пропавшей более 400 лет назад колонии

наука за рубежом

Фото: depositphotos/krugloff

Американские археологи нашли следы колонии Роанок, бесследно пропавшей на одноименном острове 430 лет назад, сообщает "Мир 24".

Поселение основали более ста человек – выходцев из Великобритании. Учасники новой экспедиции предположили, что они могли отправиться на другое место жительства, и провели раскопки на соседнем острове Хаттерас.

Там под наслоениями затвердевшего ила удалось обнаружить множество артефактов XVI века: английские медные кольца, серьги, обломки мечей, письменные принадлежности и фрагменты стеклянных сосудов.

Кроме того, были найдены женские украшения, что явно указывает на поселенцев Роанока, поскольку только в этой колонии проживали женщины. Из-за коронавируса исследовательские работы пришлось перенести на 2021 год.

Ранее археологи обнаружили новый доисторический памятник недалеко от Стоунхенджа в Великобритании. Это окружность из двадцати шахт глубиной 5 метров и шириной около 10 метров. Шахты были вырыты более 4500 лет назад.

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