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В мире

10:08

Древнеримскую настольную игру обнаружили в Норвегии

за рубежом наука

Фото: University of Bergen

Археологи норвежского Музея древностей Бергенского университета в ходе раскопок обнаружили древнеримскую настольную игру. Об этом сообщает "Мир 24".

Работы проводились на территории кургана Итре-Фосс возле города Альверсунда. По мнению экспертов, игра обладала военным уклоном, а захоронение, где ее нашли, принадлежало знатному человеку.

В комплекте к игре под названием ludus latrunculorum были 18 фигурок, четыре игральные кости и поле. Игрокам нужно было ходить по очереди, цель – окружить фигурки противника. При этом передвигать свои "войска" можно было только по правилам римских легионов.

По мнению специалиста Музея бергенского университета Мортена Рамстада, игра подчеркивала статус богатого человека. Кроме того, для участия требовалось много свободного времени, денег и аналитического мышления.

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