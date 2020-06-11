Найденные на Солянке артефакты отреставрировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Археологи отреставрировали артефакты XVIII–XIX веков, обнаруженные в 2017 году на улице Солянке во время работ по прокладке коммуникаций, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Всего воссоздали 30 предметов: фрагменты курительных трубок из красной глины, медные монеты, конскую подкову, стеклянные пузырьки и керамические помадные баночки. Теперь их должны передать в фонды Музея Москвы.
Всего за последние годы столичные археологи обнаружили более 45 тысяч артефактов. Впоследствии их передали на хранение в музеи столицы.
Ранее археологи отреставрировали артефакты XVI–XIX веков, которые были найдены на Пятницкой улице в Москве. Теперь древние находки станут экспонатами одного из столичных музеев.
Наиболее древним артефактом среди найденных является фрагмент глиняного коника. Он датируется XVI веком. На поверхности игрушки сохранились следы росписи.
Кроме того, специалисты отреставрировали фрагмент рельефного изразца – карниза конца XVII – первой четверти XVIII века. На его поверхности были изображены вазы с цветами.
Все найденные объекты относились к предметам местного керамического производства. Скорее всего, их изготавливали в Гончарной слободе, которая располагалась у Москвы-реки в XV – начале XVIII века.
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