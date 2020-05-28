Археологи отреставрировали найденные на Пятницкой улице артефакты

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Археологи отреставрировали артефакты XVI–XIX веков, которые были найдены на Пятницкой улице в Москве. Теперь древние находки станут экспонатами одного из столичных музеев, информирует портал мэра и правительства столицы.
Наиболее древним артефактом среди найденных является фрагмент глиняного коника. Он датируется XVI веком. На поверхности игрушки сохранились следы росписи.
"Помимо этого, исторический облик удалось вернуть различным изразцам XVII–XVIII веков. На одном из них можно рассмотреть две мужские фигуры, одетые по западноевропейскому образцу. Еще один интересный артефакт – чернолощеный кувшин XVII века, украшенный линейным орнаментом", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Кроме того, специалисты отреставрировали фрагмент рельефного изразца – карниза конца XVII – первой четверти XVIII века. На его поверхности были изображены вазы с цветами.
Также археологи корпели над изразцом муравленого фрагмента, датируемым второй половиной XVII века. Он был украшен растительно-геометрическим орнаментом. При его оформлении была использована прозрачная глазурь зеленого цвета. Предполагается, что в былые времена этот изразец украшал зеркало печи.
Уточняется, что все найденные объекты относились к предметам местного керамического производства. Скорее всего, их изготавливали в Гончарной слободе, которая располагалась у Москвы-реки в XV – начале XVIII века.
Ранее в Успенском соборе в Москве были найдены новые участки древних росписей. Их обнаружили в алтарном пространстве, в частности в Похвальском приделе. Сообщалось, что эти фрески почти на полтора столетия старше основного, дошедшего до нашего времени ансамбля стенописи, созданного по указу царя Михаила Федоровича в 1643 году.
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