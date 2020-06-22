Около Стоунхенджа нашли новый исторический объект

21:02
Фото: depositphotos/vencav
Команда археологов обнаружила новый доисторический памятник недалеко от Стоунхенджа в Великобритании. Об удивительной находке сообщили в университете Сент-Эндрюса.
Как выяснили специалисты, найденный объект – это окружность из двадцати шахт глубиной 5 метров и шириной около 10 метров. Расположена эта композиция вблизи от неолитического поселения Даррингтон-Уоллс.
Над исследованием работали эксперты университетов Глазго, Бирмингема, Сент-Эндрюса и Ковентри.
"Междисциплинарные исследования объекта говорят о том, что у людей прошлого структура общества была сложнее, чем мы можем себе представить. Они явно были в значительно большей степени, чем мы сейчас, созвучны явлениям природы", – рассказал доктор Ричард Бейтс из Школы изучения Земли и Окружающей среды Сент-Эндрюсского Университета.
По предварительным данным, шахты были вырыты более 4500 лет назад. Их появление связывают с религиозными мотивами – углубления могли очерчивать священную территорию.
Ученые сходятся во мнении, что находка указывает на существующую на Британских островах систему планирования и определения расстояния между объектами.
Ранее израильские ученые объявили, что обнаружили новую причину строительства Великой Китайской стены. По мнению исследователей, сооружение выполняло не только защитную функцию, но и было способом контролировать местное население.
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