Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

21:02

Около Стоунхенджа нашли новый исторический объект

культура за рубежом наука

Фото: depositphotos/vencav

Команда археологов обнаружила новый доисторический памятник недалеко от Стоунхенджа в Великобритании. Об удивительной находке сообщили в университете Сент-Эндрюса.

Как выяснили специалисты, найденный объект – это окружность из двадцати шахт глубиной 5 метров и шириной около 10 метров. Расположена эта композиция вблизи от неолитического поселения Даррингтон-Уоллс.

Над исследованием работали эксперты университетов Глазго, Бирмингема, Сент-Эндрюса и Ковентри.

"Междисциплинарные исследования объекта говорят о том, что у людей прошлого структура общества была сложнее, чем мы можем себе представить. Они явно были в значительно большей степени, чем мы сейчас, созвучны явлениям природы", – рассказал доктор Ричард Бейтс из Школы изучения Земли и Окружающей среды Сент-Эндрюсского Университета.

По предварительным данным, шахты были вырыты более 4500 лет назад. Их появление связывают с религиозными мотивами – углубления могли очерчивать священную территорию.

Ученые сходятся во мнении, что находка указывает на существующую на Британских островах систему планирования и определения расстояния между объектами.

Ранее израильские ученые объявили, что обнаружили новую причину строительства Великой Китайской стены. По мнению исследователей, сооружение выполняло не только защитную функцию, но и было способом контролировать местное население.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать