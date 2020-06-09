Ученые обнаружили еще одну причину постройки Великой Китайской стены

10:20
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Израильские ученые открыли новую причину строительства Великой Китайской стены, сообщает телеканал "Мир 24".
Они провели новое обследование сооружения, используя данные археологических исследований, спутниковые снимки и аэрофотосъемку. Ученые пришли к выводу, что причиной строительства Великой Китайской стены была не военная опасность, исходившая от армии Чингисхана.
Исследователи привели довод, согласно которому стена относительно невысока, а также расположена рядом с тропинками, где в средние века проходили пастухи.
В связи с этим, по мнению ученых, главной причиной строительства сооружения стал контроль за местным населением.
Исследователи полагают, что с помощью стены удавалось ограничивать передвижения пастухов, которые искали новые пастбища во время холодов. Таким образом китайские власти, по мнению ученых, пытались контролировать потоки населения и облагать их налогами.
Ранее австрийские ученые выяснили, что обитатели Западной Европы научились варить пиво на рубеже V и VI тысячелетий до нашей эры. Они обнаружили свидетельства изготовления напитков на основе солода среди руин доисторических поселений.
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