Археологи нашли древнейшее пиво Европы

Фото: journals.plos.org

Люди, обитавшие в Западной Европе, научились варить пиво в эпоху неолита, то есть около 4000 тысяч лет до нашей эры, передает журнал PLOS ONE.

К такому выводу пришли австрийские ученые, которые обнаружили свидетельства изготовления напитков на основе солода среди руин доисторических поселений.

В ходе исследования специалисты Австрийской академии наук изучили образцы древнего ячменя из трех регионов: Египта, Германии и Швейцарии.

И если факт, что древние египтяне умели варить пиво, был известен давно, то о европейцах таких сведений не было, сообщает "Мир 24".

Ученые сравнили древний ячмень, найденный при раскопках, с современными образцами и смогли обнаружить на древних зернах следы процесса соложения.

В результате археологи заявили, что найденные в Швейцарии и Германии зерна ячменя являются остатками самого древнего европейского пива.

Исследователи из Национального института здравоохранения США ранее выяснили, что уровень образования связан с развитием алкоголизма.