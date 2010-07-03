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21:01

Ученые выяснили, что происходит с мозгом из-за похмелья

наука общество

21:01

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Фото: depositphotos/nikitos1977

Ученые из Ольстерского университета решили выяснить, что происходит с мозгом взрослого человека после бурной вечеринки и злоупотребления алкоголем. Результаты эксперимента они опубликовали в журнале Addictive Behaviors Reports.

В эксперименте участвовали 43 волонтера, мужчины и женщины, из числа посетителей пабов. Средний возраст добровольцев составил 31,4 года. Отмечается, что исследователи решили не привлекать студентов, многие из которых вполне способны сдавать экзамены даже после ночной попойки.

Ученые оценивали настроение добровольцев после вечеринки с алкоголем и в обычные дни. Они проводили тесты на тяжесть похмелья, когнитивные способности и состояние памяти.

Специалисты отметили резкое ухудшение настроения и явный сбой когнитивных функций у страдающих от похмелья участников. Оказалось, что после бурной пирушки люди смогли вспомнить гораздо меньше слов, их реакция сильно замедлялась. Кроме того, они допускали большее число ошибок в тестах.

Ученые посоветовали учесть результаты их исследования службам по охране труда на предприятиях с повышенной опасностью. В числе последних – нефтяные и газовые буровые установки. Там 70% аварий связаны с человеческим фактором, напомнили исследователи.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали полезное пиво. По словам сотрудников Уральского федерального университета, такой напиток не вызывает похмелья и к тому же содержит много полезных веществ.

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наука общество

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