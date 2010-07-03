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Общество

06:40

Ученые узнали о влиянии образования на развитие алкоголизма

наука общество образование еда

Фото: depositphotos/olgasweet

Исследователи из Национального института здравоохранения США выяснили, что затраченное на получение образования время влияет на развитие алкоголизма.

Об этом говорится в статье научного издания Molecular Psychiatry. Так, дополнительные 3,6 года обучения снижают риск развития алкоголизма на 50%, передает "Комсомольская правда".

Люди со средним и неоконченным средним образованием чаще всего употребляют пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки. В то же время обладатели высшего образования предпочитают вино.

При этом отмечается, что более ярко связь между образованием и алкоголизмом выражена у женщин. У мужчин же эта связь присутствует, но с определенным видом алкогольной зависимость – от пива и сидра.

Ученые исследовали 53 варианта генетических наборов 780 тысяч жителей англоязычных стран, для которых ранее была определена связь между образованием и зависимостью от спиртного.

Ранее стало известно, что россияне купили почти 12 миллионов 722 тысячи упаковок спиртовой настойки боярышника за девять месяцев 2019 года. На это потратили около 189 миллионов рублей.

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