Кузнецова оценила предложение о запрете детского шампанского

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Детское шампанское не повлияет на отношение ребенка к алкоголю, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
По ее словам, детское шампанское действительно вредно, как и любая газировка. Однако ключевую роль в отношении к спиртному, полагает Кузнецова, играет пример взрослых.
"Как мы с вами будем себя вести, так и будут вести себя дети", – цитирует ее РИА Новости.
Омбудсмен добавила, что создание детского шампанского, пива, сигарет и перенесение взрослой жизни на детскую ничего хорошего в жизнь ребенка не принесет.
Предложение о запрете озвучил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, оно формируют у детей лояльное отношение к взрослым прообразам таких товаров.
Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн и член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич поддержали его. Последний полагает, что привычки детства отражаются на поведении во взрослой жизни. Он добавил, что сейчас зарождается тенденция запретительных мер, хотя сокращение потребления алкоголя среди населения должно проводиться в большей мере благодаря профилактической работе.
Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" тоже одобрил инициативу. Он отметил, что дети давно употребляют настоящее шампанское, а детской реабилитационной программы в стране до сих пор нет.
Детский клинический психолог Елена Морозова высказалась за предложение. Кроме того, она заявила, что не стоит называть детским шампанским простую газировку. "Эта игра во взрослость совсем не уместна", – заключила психолог.
Точка зрения специалиста по работе с зависимостями, детского психолога Ирины Поповой ближе к мнению Кузнецовой: употребление таких напитков автоматически не приводит к появлению аддикции. Значение имеют множество факторов, это могут быть проблемы в семье, сложные отношения со сверстниками и другие. Одно детское шампанское проблемами не обернется, констатировала она.
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