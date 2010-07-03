Психологи рассказали, можно ли стать алкоголиком из-за детского шампанского

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Специалист по работе с зависимостями, детский психолог Ирина Попова в беседе с Москвой 24 оценила предложение изъять детское шампанское с прилавков магазинов, чтобы у детей не было проблем с алкоголем в будущем. По ее мнению, употребление таких напитков автоматически не приводит к появлению аддикции.

"Алкоголизм и любая зависимость – это явление многоаспектное, очень сложное и неоднозначное. Для этого должны быть основания, например, проблемы в семье, сложно выстраивающиеся отношения со сверстниками, то есть много аспектов, которые он пытается решить посредством ухода от реальности. Одно детское шампанское не приведет к этому, если оно стоит в качестве атрибута на праздничном столе", – считает психолог.



Ирина Попова специалист по работе с зависимостями, детский психолог Вкус праздника – это вкус вот этих бутылок шампанского, такое у нас есть. Прямой связи между тем, что ребенок выпил детское шампанское и стал алкоголиком, – нет. Процесс развития алкоголизма – многофакторный.

Психолог также добавила, что родители не всегда понимают, достаточно ли у них хорошие отношения в семье, и могут не знать, что их ребенок находится в зоне риска. "В семье, в которой достаточно любви, внимания, поддержки и уважения, ребенок не начнет злоупотреблять алкоголем", – резюмировала она.

В свою очередь, детский клинический психолог Елена Морозова поддерживает предложение убрать с прилавков детское шампанское.

"Зависимость не появится от того, что он пьет газировку. А вот если ребенок постоянно находится в среде, в которой принято что-то употреблять для веселья и создания настроения, если пропагандируется такая атмосфера, что надо что-то принять для того, чтобы тебе было хорошо и приятно, это будет влиять негативно", – объяснила психолог.

Морозова подчеркнула, что детским шампанским вообще не стоит называть простую газировку. "Эта игра во взрослость совсем не уместна", – считает она.

По мнению психолога, детское шампанское формирует не столько зависимость, сколько привычку выпить.

"Привычка себя возбудить и взбудоражить, почувствовать себя более взрослым. Это еще не зависимость, но это приобщение к такому несколько праздному образу взрослой жизни, оно немного преждевременное, когда у ребенка нет должного контроля и понимания, критичности оценки, что хорошо, а что нет", – пояснил эксперт.



Елена Морозова детский клинический психолог Газировка приобщает к культуре выпивки и к тому, что в детском возрасте можно сначала попробовать шампанское, а потом можно что-то еще. Такая доступность алкогольных напитков усиливает вероятность алкогольной зависимости в будущем.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн выступил в поддержку запрета о продаже детского безалкогольного шампанского.

"Это реклама алкоголя. Такой напиток может подтолкнуть ребенка к употреблению алкоголя в дальнейшем", – считает эксперт.

Ранее предложение запретить продажу детского шампанского выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов. Его поддержали представители федерального проекта "Трезвая Россия", в частности, его руководитель Султан Хамзаев. Он считает, что дети уже давно употребляют настоящее шампанское, а детской реабилитационной программы в стране до сих пор нет.

Хамзаев призвал рассматривать потенциальный запрет как одну из комплекса мер по борьбе с пропагандой алкоголя.

Ранее эксперты обсудили, необходимо ли вернуть вытрезвители в России.